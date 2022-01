Strade alternative per il ritorno di Fortnite su iOS: situazione aggiornata (Di venerdì 14 gennaio 2022) Potrebbero arrivare presto alcune novità interessanti, in merito al tanto atteso ritorno di Fortnite su iOS. Non trattiamo l’argomento da oltre un anno sulle nostre pagine, anche perché fondamentalmente in questi mesi non ci sono state novità rilevanti sotto questo punto di vista. Del resto, è noto che da Apple non siano mai giunte aperture in merito, così come l’iter legale in corso tra le due parti ad oggi non ci consegna segnali di apertura dall’una o dall’altra parte. Questo il presupposto dal quale partite allo stato attuale. Le ultime indicazioni sul ritorno di Fortnite su iOS Un aggiornamento significativo ed importante in merito al possibile ritorno di Fortnite su iOS ci arriva direttamente da MacRumors, visto che a breve la situazione potrebbe cambiare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Potrebbero arrivare presto alcune novità interessanti, in merito al tanto attesodisu iOS. Non trattiamo l’argomento da oltre un anno sulle nostre pagine, anche perché fondamentalmente in questi mesi non ci sono state novità rilevanti sotto questo punto di vista. Del resto, è noto che da Apple non siano mai giunte aperture in merito, così come l’iter legale in corso tra le due parti ad oggi non ci consegna segnali di apertura dall’una o dall’altra parte. Questo il presupposto dal quale partite allo stato attuale. Le ultime indicazioni suldisu iOS Un aggiornamento significativo ed importante in merito al possibiledisu iOS ci arriva direttamente da MacRumors, visto che a breve lapotrebbe cambiare ...

