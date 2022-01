Stop alla plastica in Italia | ecco tutti i prodotti vietati | multe da 2 500 a 25mila euro

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022)monouso. Da oggi, venerdì 14 gennaio 2022, inè in vigore il divieto frutto del recepimento della direttivapea Sup (Single Use Plastic). Il decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 novembre. Il problema della gran quantità diche finisce come rifiuto un po’ dappertutto è noto da tempo. Sono impressionanti i dati forniti dall’Istituto Oikos, un’organizzazione non-profit impegnata inpa e nei paesi del Sud del mondo nella tutela della biodiversità e per la diffusione di modelli di vita più sostenibili. “5 miliardi di buste ogni anno, 25 milioni di tonnellate di rifiuti ogni mese, 1 milione di bottiglie ogni giorno intutto il mondo: laha raggiunto ...