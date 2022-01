Stangata sulle bollette | rincari del 50% | le preoccupazioni della popolazione

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il 2022 si apre conrecord per ledell’energia. Arriva la: dal primo gennaio, infatti, sono scattati i nuovi aumenti che per il primo trimestre saranno del +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas. Una vera batosta per i consumatori preoccupati per quanto dovranno pagare. C’è chi già ha ricevuto la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AdornatoAntonio : RT @contropiano: Arriva la “stangata” sulle bollette di luce e gas. Sarà “solo” del 55% e del 42% #stangata #bollette #gas #luce https://t… - 100000_anni : RT @contropiano: Arriva la “stangata” sulle bollette di luce e gas. Sarà “solo” del 55% e del 42% #stangata #bollette #gas #luce https://t… - OttobreInfo : RT @contropiano: Arriva la “stangata” sulle bollette di luce e gas. Sarà “solo” del 55% e del 42% #stangata #bollette #gas #luce https://t… - contropiano : Arriva la “stangata” sulle bollette di luce e gas. Sarà “solo” del 55% e del 42% #stangata #bollette #gas #luce - ciclista1231 : @QRepubblica il governo Draghi è un fallimento ha imbottito il paese di illegali non vaccinati Messi alle spalle de… -

Ultime Notizie dalla rete : Stangata sulle

'Da due mesi lanciamo l'allarmebollette di luce e gas', ricorda Salvini. Bisogna 'accelerare ...diventare minaccia per sicurezza nazionale' Intanto sul caro bollette ( a conti fatti la...Stop all'uso di plastiche non riciclabili. E una nuova, piccola, batosta, si abbattefamiglie ma anche su tante attività commerciali , come quelle della ristorazione, a partire dai bar . Entra in vigore da oggi la direttiva europea Sup (Single Use Plastics) che impone il divieto ...A dicembre 2021 per assicurare un'auto nella nostra regione occorrevano in media 340,66 euro, vale a dire l’11,50% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Brutte notizie per ...03 LUG - Maxistangata a carico di Glaxosmithkline per uno dei più grossi casi di frode sanitaria negli Stati Uniti. Il colosso farmaceutico britannico pagherà una multa record di 3 mld di dollari (un ...