Sport sotto choc | infarto improvviso per il campione

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Immagini di grande tensione, una paura incredibile. Un film già visto, una storia già raccontata, per fortuna con un lieto fine. Quanto successo in Qatar è molto simile a quanto già vissuto negli ultimi Europei della scorsa estate. Durante il match tra Al Rayyan e Al Wakrah ad un certo punto Ousmane Coulibaly è crollato improvvisamente a terra. Tra i primi a soccorrerlo l’ex Real Madrid James Rodriguez. La sua freddezza ha consentito al giocatore esanime a terra di attendere in posizione corretta l’arrivo dei soccorsi medici. Proprio come successo a Christian Eriksen a Euro 2020. James Rodriguez, il gesto che ha salvato Coulibaly Durante il primo tempo della gara tra Al-Rayyan e Al-Wakrah, valida per la Qatar Stars League, Ousmane Coulibaly, difensore della squadra ospite, è crollato a terra gettando nel panico compagni ed avversari. James Rodriguez l’ha posizionato ...