Sponsor in silenzio sul caso Djokovic: il tennista rischia di perdere 30 milioni di euro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Perché gli Sponsor di Djokovic tacciono? Se lo chiede Riccardo Pirrone. Il pubblicitario e social media strategist se lo ha chiesto sulle pagine de Il Sole 24 ore: “Non ci sono comunicati stampa, nessun post su Facebook e neanche l’ombra di un Tweet da parte dei brand che lo hanno scelto come testimonial. Cosa ne pensano gli Sponsor delle dichiarazioni del tennista? Perché non si dissociano? O perché non lo difendono? Ma questi Sponsor sono davvero innocenti? Il loro è un silenzio maldestro. Cerchiobottista. Forse i brand sono imbavagliati da contratti pieni di penali?”. La vicenda di Nole, che è stato oggi espulso dal governo australiano, sta scuotendo il mondo del tennis e non solo. Il giocatore che si è presentato con una esenzione medica dal vaccino anti Covid, lui no nax, alla ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022) Perché gliditacciono? Se lo chiede Riccardo Pirrone. Il pubblicitario e social media strategist se lo ha chiesto sulle pagine de Il Sole 24 ore: “Non ci sono comunicati stampa, nessun post su Facebook e neanche l’ombra di un Tweet da parte dei brand che lo hanno scelto come testimonial. Cosa ne pensano glidelle dichiarazioni del? Perché non si dissociano? O perché non lo difendono? Ma questisono davvero innocenti? Il loro è unmaldestro. Cerchiobottista. Forse i brand sono imbavagliati da contratti pieni di penali?”. La vicenda di Nole, che è stato oggi espulso dal governo australiano, sta scuotendo il mondo del tennis e non solo. Il giocatore che si è presentato con una esenzione medica dal vaccino anti Covid, lui no nax, alla ...

