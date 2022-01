Spaventoso incidente stradale, distrutta una famiglia: morte madre e figlia, grave il padre (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una ragazza di 22 anni e la madre sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto a Cuba, dove la famiglia era in vacanza. Gravissimo il padre. Una famiglia italiana distrutta in un incidente stradale durante una vacanza per le festività di Natale. È accaduto mercoledì pomeriggio a Cuba, nella provincia di Holguin. A perdere L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una ragazza di 22 anni e lasonoin un tragicoavvenuto a Cuba, dove laera in vacanza. Gravissimo il. Unaitalianain undurante una vacanza per le festività di Natale. È accaduto mercoledì pomeriggio a Cuba, nella provincia di Holguin. A perdere L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

sportli26181512 : Rally, auto precipita nel dirupo: piloti illesi. Il VIDEO dell'incidente a Monte Carlo: Spaventoso incidente nei te… - QCanavese : CASTELLAMONTE - Spaventoso incidente a Sant'Antonio: due feriti - FOTO e VIDEO - mattinodipadova : AUTO INFILZATA / Spaventoso incidente a Saletto di Montagnana - advgiornalista : RT @AssoCare: Spaventoso incidente in Via Piemonte ad Orta Nova, medio centro abitato del Tavoliere meridionale. Sul posto Elisoccorso e tr… - AssoCare : Spaventoso incidente in Via Piemonte ad Orta Nova, medio centro abitato del Tavoliere meridionale. Sul posto Elisoc… -