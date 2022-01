Spalletti può sorridere: un titolare negativo al COVID-19 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo una valanga di brutte notizie che ha travolto il Napoli dai giri dei tamponi effettuati dagli azzurri finora, arriva una buona notizia per i tifosi e non solo. Photo: Getty Images -Zielinski Luciano Spalletti recupera anche Piotr Zielinski risultato negativo al COVID-19: probabile che venga inserito nella lista dei convocati per la sfida di Bologna. Gli azzurri recuperano quindi pezzi per la sfida contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, anch’essi in emergenza COVID-19. Di seguito, il tweet del Napoli: Zielinski negativo al COVID-19 Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito negativo!#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/5Lba0OvRvX— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2022 Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo una valanga di brutte notizie che ha travolto il Napoli dai giri dei tamponi effettuati dagli azzurri finora, arriva una buona notizia per i tifosi e non solo. Photo: Getty Images -Zielinski Lucianorecupera anche Piotr Zielinski risultatoal-19: probabile che venga inserito nella lista dei convocati per la sfida di Bologna. Gli azzurri recuperano quindi pezzi per la sfida contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, anch’essi in emergenza-19. Di seguito, il tweet del Napoli: Zielinskial-19 Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, entrambi hanno dato esito!#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/5Lba0OvRvX— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2022

Advertising

napolista : Napoli, #Zielinski torna negativo al Covid Doppio tampone negativo a distanza di 24 ore per il centrocampista, che… - sscalcionapoli1 : CdS – Osimhen può essere convocato contro il Bologna, ma Spalletti non vuole rischiare - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Osimhen può essere convocato contro il Bologna, ma Spalletti non vuole rischiare - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Osimhen può essere convocato contro il Bologna, ma Spalletti non vuole rischiare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Osimhen può essere convocato contro il Bologna, ma Spalletti non vuole rischiare -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti può Agostinelli sulla sconfitta di ieri: 'Il Napoli non ci ha creduto' La mia delusione è stata soprattutto nel quarto d'ora finale: non si può mollare così. Pensavo che Spalletti potesse mettere uno dei centrali in attacco per la mischia invece non l'ha fatto. La ...

Probabili formazioni Serie A della 22giornata: le news dai campi Sulla corsia di sinistra può toccare a Luca Pellegrini mentre in mediana ci sono varie alternative, ... Sulla corsia destra invece il favorito è De Silvestri Napoli, Spalletti ne recupera tre Lozano, ...

Spalletti: "Napoli crollato in 9, troppi assenti. Osimhen viene a Bologna" Corriere dello Sport La mia delusione è stata soprattutto nel quarto d'ora finale: non simollare così. Pensavo chepotesse mettere uno dei centrali in attacco per la mischia invece non l'ha fatto. La ...Sulla corsia di sinistratoccare a Luca Pellegrini mentre in mediana ci sono varie alternative, ... Sulla corsia destra invece il favorito è De Silvestri Napoli,ne recupera tre Lozano, ...