StraNotizie : Spada (Formazienda): 'Sistema fondi interprofessionale ha tenuto ma servono più risorse' -

Ultime Notizie dalla rete : Spada Formazienda

Adnkronos

Ad intervenire per l'occasione ci saranno, tra gli altri, personalità come Luca Marasco di Sistema Impresa, la direttrice del FondoRossella, Matteo Pariscenti ed Enrico Zucchi, ...'Il welfare sussidiario dichiara il direttore generale di, Rossellarappresenta un aspetto centrale nei programmi di rinascita varati a livello governativo e comunitario per ...Roma, 14 gen. (Labitalia) - La crisi pandemica ha messo a dura prova il mercato del lavoro e il mondo produttivo mentre il ruolo della formazione e ...Ol primo appuntamento esplicativo del progetto, con 100 Pmi, è previsto il 27 gennaio presso l'ASI di Bari, il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale che riunisce anche gli agglomerati produttiv ...