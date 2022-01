Sorelle Ferragni al completo, la FOTO con mamma Marina è da incorniciare. Un particolare però non sfugge (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una nuova FOTO di gruppo per Chiara, Valentina e Francesca assieme alla loro splendida mamma, un quadretto magnifico che ha sciolto i fan. L’ultimo scatto che la famigliola felice aveva realizzato (e poi pubblicato) risale al lancio della serie “The Ferragnez” qualche mese fa, poi a causa del Covid e della positività di Chiara le L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una nuovadi gruppo per Chiara, Valentina e Francesca assieme alla loro splendida, un quadretto magnifico che ha sciolto i fan. L’ultimo scatto che la famigliola felice aveva realizzato (e poi pubblicato) risale al lancio della serie “The Ferragnez” qualche mese fa, poi a causa del Covid e della positività di Chiara le L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

whoiszoey7 : stavo pensando che comunque le sorelle ferragni e compagni anche loro non si fanno sentire ormai da 4h e passa,ci sta qualcosa dietro - caIippa : in questa foto ci sono: chiara ferragni, miriam leone, ellie goulding, le sorelle olsen, levante, paperina, la roux… - ChiamamiGG : @DomaniGiornale @stanzaselvaggia “La famiglia Djokovic. Roba da far sembrare sorelle e madre della Ferragni un grup… - nevarronummies : RT @Khallagers: Valentina Ferragni la mia preferita delle sorelle - Khallagers : Valentina Ferragni la mia preferita delle sorelle -