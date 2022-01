“Sono positivo al Covid”, pazzesco a poche ore dalla diretta: salta tutto al GF Vip – VIDEO (Di venerdì 14 gennaio 2022) A poche ore dalla diretta del GF Vip un volto dà forfait a causa della positività al Covid e ne approfitta per lanciare un messaggio Non è passato molto tempo dall’uscita di scena di Biagio D’Anelli che ha lasciato dei conti in sospeso all’interno della Casa, ma l’ex concorrente era pronto a tornare in studio L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aoredel GF Vip un volto dà forfait a causa della positività ale ne approfitta per lanciare un messaggio Non è passato molto tempo dall’uscita di scena di Biagio D’Anelli che ha lasciato dei conti in sospeso all’interno della Casa, ma l’ex concorrente era pronto a tornare in studio L'articolo proviene da Inews24.it.

