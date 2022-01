Sondaggi politici Emg, il 48% degli italiani vuole un Mattarella bis o Draghi al Quirinale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sondaggi politici Emg, gran parte degli italiani vuole un Mattarella bis o Draghi al Quirinale I primi Sondaggi politici di Emg dell’anno non possono non occuparsi della corsa al Quirinale che ogni giorno di più entra nel vivo. Secondo l’istituto di Masia oggi quasi metà degli italiani, il 48%, vorrebbe un secondo mandato di Mattarella, nonostante l’attuale inquilino del Colle più alto abbia ripetuto più volta la propria indisponibilità, oppure l’elezione del premier Draghi. Nello specifico il 27% è per la prima soluzione, il 21% per la seconda. E in entrambi i casi le percentuali sono in aumento dell’1%. ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 14 gennaio 2022)Emg, gran parteunbis oalI primidi Emg dell’anno non possono non occuparsi della corsa alche ogni giorno di più entra nel vivo. Secondo l’istituto di Masia oggi quasi metà, il 48%, vorrebbe un secondo mandato di, nonostante l’attuale inquilino del Colle più alto abbia ripetuto più volta la propria indisponibilità, oppure l’elezione del premier. Nello specifico il 27% è per la prima soluzione, il 21% per la seconda. E in entrambi i casi le percentuali sono in aumento dell’1%. ...

Advertising

carlo_conforti : RT @moneypuntoit: ?? Sondaggi politici, disastro Lega: in due anni Salvini ha perso 4,5 milioni di voti ?? - uboot96km : RT @moneypuntoit: ?? Sondaggi politici, disastro Lega: in due anni Salvini ha perso 4,5 milioni di voti ?? - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici, disastro Lega: in due anni Salvini ha perso 4,5 milioni di voti ?? - AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #Sondaggipolitici2022 Ultimi Sondaggi politici di oggi 14 gennaio 2022:… - MauroPelizzoni2 : Come volevasi dimostrare: se stan zitti e fermi nel PD fanno i fuochi d'artificio -