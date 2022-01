Somministrazione farmaci a scuola: obblighi, responsabilità e formazione del personale scolastico. Con modello richiesta attivazione formazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Somministrazione di farmaci salvavita e/o essenziali a determinati alunni, affetti da patologie per le quali è necessario, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante l’attività didattica, è tra i compiti più importanti, dato che, attraverso la Somministrazione, si permette all’alunno di estrinsecare il proprio “diritto allo studio”, che, diversamente, sarebbe inattuabile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladisalvavita e/o essenziali a determinati alunni, affetti da patologie per le quali è necessario, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante l’attività didattica, è tra i compiti più importanti, dato che, attraverso la, si permette all’alunno di estrinsecare il proprio “diritto allo studio”, che, diversamente, sarebbe inattuabile. L'articolo .

Advertising

54Gregorio : RT @Molly_Mully: Vaccino per lavorare: reato di estorsione art.629c.p; Norimberga1945: somministrazione farmaci contro volontà è Crimine co… - cometarossa1 : RT @Molly_Mully: Vaccino per lavorare: reato di estorsione art.629c.p; Norimberga1945: somministrazione farmaci contro volontà è Crimine co… - LucianoBianch63 : RT @Molly_Mully: Vaccino per lavorare: reato di estorsione art.629c.p; Norimberga1945: somministrazione farmaci contro volontà è Crimine co… - AlienoGrigio17 : RT @Molly_Mully: Vaccino per lavorare: reato di estorsione art.629c.p; Norimberga1945: somministrazione farmaci contro volontà è Crimine co… - IsabellaDonadio : RT @Molly_Mully: Vaccino per lavorare: reato di estorsione art.629c.p; Norimberga1945: somministrazione farmaci contro volontà è Crimine co… -