Soleil Sorge svela un dettaglio hot riguardo l’arrivo di Delia Duran. L’ammissione dell’influencer: il video (Di venerdì 14 gennaio 2022) Soleil Sorge riceverà una brutta sorpresa dalla puntata serale del 14 gennaio del Grande Fratello Vip6. Nella Casa più spiata d’Italia arriverà, infatti, Delia Duran, moglie di Alex Belli. Tra le due donne non scorre buon sangue e ci sono state già delle liti. L’antipatia tra le due, naturalmente, nasce dal feeling speciale e dai baci che Soleil Sorge e Alex Belli si sono scambiati al Grande Fratello Vip6. I concorrenti del reality show, già sospettano dell’arrivo della nuova coinquilina e, in una discussione proprio sulla new entry, Soleil Sorge ha fatto una rivelazione. L’influencer italo-americana ha ammesso che potrebbe far parte di un rapporto a tre. Soleil Sorge non esclude la possibilità ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022)riceverà una brutta sorpresa dalla puntata serale del 14 gennaio del Grande Fratello Vip6. Nella Casa più spiata d’Italia arriverà, infatti,, moglie di Alex Belli. Tra le due donne non scorre buon sangue e ci sono state già delle liti. L’antipatia tra le due, naturalmente, nasce dal feeling speciale e dai baci chee Alex Belli si sono scambiati al Grande Fratello Vip6. I concorrenti del reality show, già sospettano deldella nuova coinquilina e, in una discussione proprio sulla new entry,ha fatto una rivelazione. L’influencer italo-americana ha ammesso che potrebbe far parte di un rapporto a tre.non esclude la possibilità ...

