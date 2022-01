Soleil e Valeria Marini in lacrime per Katia Ricciarelli: “Non se lo merita” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli aerei volati ieri sulla casa del Grande Fratello VIP 6 hanno fatto smuovere qualcosa nell’animo dei concorrenti. Mentre le principesse Selassiè, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo hanno gioito per il grande affetto che il pubblico ha mostrato, mandando un aereo per il gruppo e un altro per Lulù, gli altri concorrenti hanno iniziato a riflettere su quello che è il sentiment fuori dalla casa. Ed è chiaro a tutti, che l’atteggiamento di Katia Ricciarelli sia stato condannato, anche se la sola a non farsene una ragione, ammettendo di aver esagerato e decidendo magari di fare delle scuse sincere, è proprio la cantante. Manila Nazzaro non ha gradito quello che ha visto, perchè sa che a rimetterci sarà Katia. E lo stesso hanno pensato Soleil Sorge e Valeria Marini che ieri sera si sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli aerei volati ieri sulla casa del Grande Fratello VIP 6 hanno fatto smuovere qualcosa nell’animo dei concorrenti. Mentre le principesse Selassiè, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo hanno gioito per il grande affetto che il pubblico ha mostrato, mandando un aereo per il gruppo e un altro per Lulù, gli altri concorrenti hanno iniziato a riflettere su quello che è il sentiment fuori dalla casa. Ed è chiaro a tutti, che l’atteggiamento disia stato condannato, anche se la sola a non farsene una ragione, ammettendo di aver esagerato e decidendo magari di fare delle scuse sincere, è proprio la cantante. Manila Nazzaro non ha gradito quello che ha visto, perchè sa che a rimetterci sarà. E lo stesso hanno pensatoSorge eche ieri sera si sono ...

