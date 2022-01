Soleil | Carmen o Federica? Ecco chi è la preferita!

Advertising

GrandeFratello : Carmen, Soleil e Federica sono al televoto: chi di loro dovrà abbandonare la Casa? ?? Lo scopriremo nella nuova punt… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Federica e Soleil. #GFVIP - Vincenz50798882 : Non potendo eliminare Katia sempre immune, elimineremo quando possibile tutte le sue lecchine Manila,Carmen, Soleil #gfvip - Emanuel72607325 : Buonasera posso chiedere un piacere alle fan di Soleil? Potete salvate Federica e Carmen. Grazie. #GFVIP - ManuMaz8 : Chi hai salvato al televoto della puntata di stasera del GFVIP tra Carmen, Federica e Soleil? #gfvip #gfvip6 #GrandeFratelloVip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Carmen

... in particolareRusso e Manila Nazzaro , mentre l'imprenditore napoletano non si è lasciato ...ma anche i telespettatori da casa che si sono riversati sui social a commentare la battuta diGrande Fratello Vip 2021: chi sarà eliminata trae Federica? Quella in programma per oggi, venerdì 14 gennaio 2022, si preannuncia una puntata del Grande Fratello Vip 2021 ricca di emozioni, colpi di scena e soprese. Nel prime time ...Soleil Sorge, Carmen Russo o Federica Calemme? La preferenza del pubblico social potrebbe spiazzare le concorrenti ...Soleil Sorge stuzzica Gianmaria Antinolfi con una battutina "hot": "Fammi bagnare una volta nella tua vita...", la reazione del Vippone.