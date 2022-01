Sognando l’ultima dose Quando e come finirà l’emergenza sanitaria? Tutto quello che non sappiamo

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Al momento è prematuro pensare ad un domani in cui ci saràbooster di vaccino da somministrare. Anche se alcuni indizi fanno pensare che questo 2022 sia l’inizio della fine, altri ci ricordano che non è il caso si manifestare troppo ottimismo. Il nuovo Coronavirus con le sue varianti Covid continua a presentare delle sfide. E dopo la distribuzione della terzastiamo già affrontando il dibattito sull’opportunità o meno del secondo booster mentre attendiamo l’arrivo delle prime pillole anti-virali da somministrare ai pazienti a rischio. A che punto siamo, dunque? Ne parliamo assieme a due esperti, impegnati anche nella divulgazione corretta di informazioni riguardanti la Covid-19 e i principali strumenti a nostra disposizione per combatterla: il genetista ed esperto di genomica comparata Marco Gerdol e il PhD in ...