Sofia Goggia: “Mai vinto a Zauchensee, è uno stimolo come a Lake Louise. Ho margini di miglioramento” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sofia Goggia ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Dopo il secondo posto di ieri, l’azzurra si conferma ai massimi livelli sulla pista austriaca e ha preceduto tutte le avversarie con grande disinvoltura, lanciandosi con ottimismo verso la gara in programma domani (sabato 15 gennaio, ore 10.45). La nostra portacolori ha preceduto la ceca Ester Ledecka per appena tre centesimi, mentre la quotata Lara Gut accusa un ritardo di 70 centesimi e l’altra azzurra Nadia Delago è quarta a 77 centesimi. La Campionessa Olimpica ha rilasciato le sue impressioni attraverso i canali della Fisi: “Non ha mai vinto su questa pista ma anche a Lake Louise in dicembre era successa la ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa libera di, evento valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Dopo il secondo posto di ieri, l’azzurra si conferma ai massimi livelli sulla pista austriaca e ha preceduto tutte le avversarie con grande disinvoltura, lanciandosi con ottimismo verso la gara in programma domani (sabato 15 gennaio, ore 10.45). La nostra portacolori ha preceduto la ceca Ester Ledecka per appena tre centesimi, mentre la quotata Lara Gut accusa un ritardo di 70 centesimi e l’altra azzurra Nadia Delago è quarta a 77 centesimi. La Campionessa Olimpica ha rilasciato le sue impressioni attraverso i canali della Fisi: “Non ha maisu questa pista ma anche ain dicembre era successa la ...

Advertising

DavideBattin : 'Einstein non sa niente di fisica.' (Dibba 11.1.2022) 'Federer non sa giocare a tennis' (Dibba 11.1.2022) '… - zazoomblog : Sci alpino classifica seconda prova Zauchensee: Sofia Goggia davanti a tutte ottima Nadia Delago - #alpino… - Pelamity : ma per la storia in sé, per come ne parla lei, per ciò che ha fatto lei. Incredibile. Sofia Goggia è di una grandez… - lUltimoUomo : RT @Pelamity: Ho scritto della regina della velocità ?? - Pelamity : Ho scritto della regina della velocità ?? -