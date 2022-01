Snowboard, Roland Fischnaller: “Contento della mia prestazione, ho raggiunto la condizione che cercavo in vista di Pechino” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roland Fischnaller non smette mai di stupire e, all’ultimo tentativo disponibile prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, torna sul podio nella Coppa del Mondo di Snowboard alpino centrando un incoraggiante terzo posto in occasione del gigante parallelo andato in scena quest’oggi sulle nevi austriache di Simonhöhe. “Non avevo mai gareggiato su questa pista dove avevano fatto solamente Coppa Europa in passato. Sapevo che era un pendio facile ma proprio per questo motivo diventava altrettanto difficile fare velocità, abbiamo lavorato molto bene piazzandoci tutti nelle prime otto posizioni, anche se ci siamo presentati con una squadra ridotta“, dichiara l’azzurro ai microfoni della FISI. “Sono Contento della mia prestazione sin dalla qualifica dove ho ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)non smette mai di stupire e, all’ultimo tentativo disponibile prima dei Giochi Olimpici di2022, torna sul podio nella Coppa del Mondo dialpino centrando un incoraggiante terzo posto in occasione del gigante parallelo andato in scena quest’oggi sulle nevi austriache di Simonhöhe. “Non avevo mai gareggiato su questa pista dove avevano fatto solamente Coppa Europa in passato. Sapevo che era un pendio facile ma proprio per questo motivo diventava altrettanto difficile fare velocità, abbiamo lavorato molto bene piazzandoci tutti nelle prime otto posizioni, anche se ci siamo presentati con una squadra ridotta“, dichiara l’azzurro ai microfoniFISI. “Sonomiasin dalla qualifica dove ho ...

