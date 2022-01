(Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne color Stoppiù inquinantidinelle province di, Cremona,e Brianza. Scattano da oggi venerdì 14 gennaio le prime misure controe inquinamentostelle dopo che i valori sono stati registrati per 5 giorni consecutivi. Le prime misure temporanee di primo livello tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortd ...

Greta Posca Lorialza la testa ae in Lombardia. Da oggi saranno attivate nelle province di, Monza e Cremona le misure temporanee antismog di primo livello. Mercoledì è stato infatti registrato, ...e l'hinterland nuovamente nella morsa dello. A seguito dei rilievi effettuati dall'Arpa è stato certificato il superamento della prima soglia prevista dei valori di PM10, pertanto a ...Greta Posca Lo smog rialza la testa a Milano e in Lombardia. Da oggi saranno attivate nelle province di Milano, Monza e Cremona le misure temporanee antismog di primo livello.Da domani, venerdì 14 gennaio 2022, saranno attivate nelle province di Milano, Monza e Cremona le misure temporanee di primo livello, come previsto dalla DGR ...