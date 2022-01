Skeleton, Valentina Margaglio quinta a St. Moritz e bronzo europeo! Vince l’Australia a sorpresa con Jaclyn Narracott! (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ottava, ed ultima, tappa della Coppa del Mondo di Skeleton femminile 2021-2022 si è disputata sullo storico tracciato di Sankt Moritz e aveva valenza anche per il titolo europeo. Come al solito il budello elvetico ha regalato grande spettacolo, numerose “prime volte” e ha incoronato Kimberley Bos come nuova detentrice della Sfera di Cristallo. Al termine della stagione, infatti, la classifica generale si chiude con l’olandese al comando con 1600 punti, contro i 1481 di Janine Flock ed i 1458 di Elena Nikitina. Quarta posizione finale per Tina Hermann a quota 1436, quinta per Yulia Kanakina a 1290, mentre è sesta la nostra Valentina Margaglio con 1274. E proprio la nativa di Casale Monferrato è stata grande protagonista della gara odierna. Dopo una prima manche non trascendentale, infatti, la nostra ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ottava, ed ultima, tappa della Coppa del Mondo difemminile 2021-2022 si è disputata sullo storico tracciato di Sankte aveva valenza anche per il titolo europeo. Come al solito il budello elvetico ha regalato grande spettacolo, numerose “prime volte” e ha incoronato Kimberley Bos come nuova detentrice della Sfera di Cristallo. Al termine della stagione, infatti, la classifica generale si chiude con l’olandese al comando con 1600 punti, contro i 1481 di Janine Flock ed i 1458 di Elena Nikitina. Quarta posizione finale per Tina Hermann a quota 1436,per Yulia Kanakina a 1290, mentre è sesta la nostracon 1274. E proprio la nativa di Casale Monferrato è stata grande protagonista della gara odierna. Dopo una prima manche non trascendentale, infatti, la nostra ...

