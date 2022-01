Sindrome dell’Avana | neuro-arma che apre la guerra del futuro? Ecco cosa sappiamo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen – Semplice malattia o pericolosa? La chiamano, e di sicuro è un disturbologico che ha colpito oltre 200 diplomatici americani. Tra i sintomi più ricorrenti vi sono vertigini, mal di testa e nausea, ma si parla pure di “perdita della memoria” e alterazioni sensoriali. Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, diversi funzionari delle ambasciate degli Stati Uniti – di stanza in Cina, in Europa e in Sud America – sono stati affetti da questo disturbo e uno di loro è stato evacuato negli Usa per essere curato. Laè davvero una? Ma com’è possibile che la stranain questione colpisca soltanto diplomatici statunitensi (e ...