Silvio Berlusconi, il Centrodestra si espone e lo vuole come Presidente della Repubblica: "È la figura adatta"

Il Centrodestra sembrerebbe aver preso una posizione definitiva sulla candidatura per il prossimo Presidente della Repubblica: ci sono volute due ore e mezza di incontro e riflessioni a Villa Grande ma alla fine è stato deciso che è proprio lui, Silvio Berlusconi, l'uomo che il Centrodestra vuole al Quirinale.

Silvio Berlusconi, per il Centrodestra è "la figura adatta"

Dopo giorni di tentennamenti, marce indietro, conferme e smentite, il nome che tutti a destra fanno da settimane è stato confermato. Dopo questo susseguirsi di alti e bassi Silvio Berlusconi voleva una dichiarazione d'amore plateale ed è arrivata: riuniti tutti ...

