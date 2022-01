Si scambiano di posto con il Tir a 80 all'ora: fermati dalla Stradale, "strage sfiorata" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Poteva sembrare il set di un film d'azione con Bruce Willis, invece era tutto tragicamente vero: due uomini nella cabina di un Tir ai quali la pattuglia della Polizia Stradale di Prato intima l'alt ... Leggi su lanazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Poteva sembrare il set di un film d'azione con Bruce Willis, invece era tutto tragicamente vero: due uomini nella cabina di un Tir ai quali la pattuglia della Poliziadi Prato intima l'alt ...

