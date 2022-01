Si allontana un obiettivo del Napoli | sul centrocampista spunta un club di Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il mercato di gennaio è ormai entrato nel vivo e tutti idiA stanno cercando di rinforzare le proprie rose per concludere al meglio questa stagione. Una delle società più attive è sicuramente il Torino, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che in uscita. Cagliari Nandez Secondo quanto riportato dal Corriere Granata, i torinesi sono in contatto con il Cagliari, sardi che vorrebbero tentare il colpo Armando Izzo. Il difensore campano è la priorità di Mazzarri e Izzo ha rifiutato tutte le altre offerte. Contatti in corso Cairo-Giulini: il #Cagliari spinge per #Izzo (priorità per Mazzarri) e il difensore ha rifiutato tutto il resto. Poi c’è una clamorosa idea#Nandez per i granata: Cairo prova il colpaccio inserendo #Baselli nell’operazione. Anche l’#Inter ancora sull’.— Corriere Granata (@CorriereGranata) January 14, ...