Serie B | rinviate tre gare a causa Covid

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ancora partiteinB. Sono infatti 3 levalevoli per la 19esima giornata, ancora una volta, per. Ecco la nota: “La LegaB, dopo aver preso atto delle comunicazioni emesse, e delle integrazioni richieste, dalle Aziende sanitarie locali di competenza relative ai casi di positività emersi in alcune squadre dellaBKT, ha disposto il rinvio a data da destinarsi di tre incontri valevoli per la 19esima giornata di campionato. Si tratta du Cittadella-Cosenza, Vicenza-Alessandria e Parma-Crotone.” SportFace.

Advertising

_enz29 : RT @CalcioFinanza: Il caso di Bologna-Inter non presente nel comunicato del Giudice Sportivo: i rossoblu non hanno presentato alcun ricorso… - sportface2016 : #SerieB, rinviate tre gare a causa #Covid - DiMarzio : La #SerieB ha disposto il rinvio di tre partite - CalcioNews24 : #SerieB: disposto il rinvio di tre partite - interchannel_ic : -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rinviate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloB,tre partite del weekend. Ecco quali partite non si disputeranno La LegaB ha disposto il rinvio di tre partite del weekend a causa dei contagi Covid nei gruppi squadra. Non ......è saltato il recupero del 18° turno Lecce - Vicenza e nel week - end dovrebbero essere... La formazione di Luca D'Angelo è inutile da 6 turni (5 vittorie ed 1 pareggio) e non perde tra ...Ancora partite rinviate in Serie B. Sono infatti 3 le gare valevoli per la 19esima giornata, ancora una volta, per causa Covid. Ecco la nota.Roma, 14 gennaio 2022 - Il Comitato tecnico scientifico, Cts, ha dato il via libera al nuovo protocollo Covid per il mondo dello sport. Il documento, uscito dalla riunione tra governo, regioni e i ver ...