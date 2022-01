Serie A, il giudice sportivo non menziona Bologna-Inter: iter diverso dalle altre partite rinviate (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ da approfondire la vicenda legata ai provvedimenti del giudice sportivo per quanto riguarda le partite rinviate nel giorno dell’Epifania. Nel comunicato ufficiale diffuso si menzionano tre partite del turno dell’Epifania, le sfide non disputate tra Atalanta e Torino, Fiorentina e Udinese e Salernitana e Venezia. Non è menzionata, invece, Bologna-Inter: questo perché, oltre al discorso delle Asl che la accomuna alle altre, c’è anche la questione della distinta presentata dai felsinei con mancata presenza in campo il giorno dopo. Questo, infatti, potrebbe costare il 3-0 a tavolino agli emiliani e i nerazzurri aspettano fiduciosi: l’iter che verrà seguito, dunque, è completamente ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ da approfondire la vicenda legata ai provvedimenti delper quanto riguarda lenel giorno dell’Epifania. Nel comunicato ufficiale diffuso sino tredel turno dell’Epifania, le sfide non disputate tra Atalanta e Torino, Fiorentina e Udinese e Salernitana e Venezia. Non èta, invece,: questo perché, oltre al discorso delle Asl che la accomuna alle, c’è anche la questione della distinta presentata dai felsinei con mancata presenza in campo il giorno dopo. Questo, infatti, potrebbe costare il 3-0 a tavolino agli emiliani e i nerazzurri aspettano fiduciosi: l’che verrà seguito, dunque, è completamente ...

