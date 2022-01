Serie A giornata 22: probabili formazioni e orari tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gennaio 2022 " Con un nuovo protocollo Covid appena stilato, la Serie A è pronta a tornare in campo per la 22° giornata di campionato. La lotta al vertice continua a vedere le due milanesi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gennaio 2022 " Con un nuovo protocollo Covid appena stilato, laA è pronta a tornare in campo per la 22°di campionato. La lotta al vertice continua a vedere le due milanesi ...

Advertising

sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE: posticipata al 23 febbraio la terza giornata di ritorno di Serie C, prevista per il 16 gennai… - NetflixIT : Oggi è la giornata perfetta per recuperare quella serie che volevate recuperare. - PalliCaponera : @grazianig @nicolettagiust1 Potrei fare una serie di incipit Questo era ' racconto leggero di una giornata Parigina… - 11contro11 : #SerieA, giornata 22: i 5 centrocampisti da non schierare al #Fantacalcio #Atalanta #Bologna #Cagliari #Juventus… -