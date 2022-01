Serie A, giornata 22: 5 difensori da schierare al Fantacalcio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo una settimana piena di impegni e di insidie, per le squadre più importanti del campionato, è ora di tornare in campo. L’Inter ha conquistato la Supercoppa; il Milan, la Fiorentina e l’Atalanta, invece, hanno vinto le proprie sfide di Coppa Italia. Nonostante le fatiche della seconda competizione nazionale, i club devono già affrontare l’ennesimo ostacolo stagionale. Ecco, dunque, i 5 difensori di Serie A da schierare per il 22º turno. La capolista Inter dovrà affrontare una squadra ostica come quella atalantina; il Milan, la Lazio e la Juventus se la dovranno vedere con compagini rimaneggiate o non di prim’ordine. Il Napoli e la Roma, invece, dovranno rimanere vigili perché Cagliari e Bologna stanno attraversando un buon momento di forma. Dopo avervi presentato, in sintesi, alcune delle sfide del weekend, ecco i nostri consigli ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo una settimana piena di impegni e di insidie, per le squadre più importanti del campionato, è ora di tornare in campo. L’Inter ha conquistato la Supercoppa; il Milan, la Fiorentina e l’Atalanta, invece, hanno vinto le proprie sfide di Coppa Italia. Nonostante le fatiche della seconda competizione nazionale, i club devono già affrontare l’ennesimo ostacolo stagionale. Ecco, dunque, i 5diA daper il 22º turno. La capolista Inter dovrà affrontare una squadra ostica come quella atalantina; il Milan, la Lazio e la Juventus se la dovranno vedere con compagini rimaneggiate o non di prim’ordine. Il Napoli e la Roma, invece, dovranno rimanere vigili perché Cagliari e Bologna stanno attraversando un buon momento di forma. Dopo avervi presentato, in sintesi, alcune delle sfide del weekend, ecco i nostri consigli ...

Advertising

sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE: posticipata al 23 febbraio la terza giornata di ritorno di Serie C, prevista per il 16 gennai… - NetflixIT : Oggi è la giornata perfetta per recuperare quella serie che volevate recuperare. - TIM_Official : La #SerieATIM non ti abbandona mai! ? Si gioca la 22ª giornata del campionato italiano. ?? ?Sei pronto a tifare la… - TIM_vision : Torna in campo la #SerieATIM! ? Si gioca la 22ª giornata. ?? Quale squadra non vedi l'ora di vedere in campo? ? Con… -