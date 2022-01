Serie A, giornata 22: 5 attaccanti da non schierare al fantacalcio (Di venerdì 14 gennaio 2022) In questo nuovo articolo dedicato al fantacalcio troverete i nomi dei 5 attaccanti da non schierare per questa giornata, la ventiduesima, di Serie A. Prima di svelarvi l’identità dei calciatori che secondo noi non potrebbero fare bene in questo turno di campionato, vi ricordiamo che le prime squadre che scenderanno in campo, sabato 15 Gennaio, saranno Sampdoria e Torino (ore 15:00). L’ultima partita della 22° giornata si giocherà invece lunedì 17 e vedrà affrontarsi, alle 20:45, Fiorentina e Genoa. Di particolare interesse sarà anche la partita di domenica 16 Gennaio tra l’Atalanta e l’Inter capolista (ore 20:45). Dopo questa veloce premessa siamo pronti per proseguire e rivelandovi i nomi dei 5 attaccanti sconsigliati per questa ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 14 gennaio 2022) In questo nuovo articolo dedicato altroverete i nomi dei 5da nonper questa, la ventiduesima, diA. Prima di svelarvi l’identità dei calciatori che secondo noi non potrebbero fare bene in questo turno di campionato, vi ricordiamo che le prime squadre che scenderanno in campo, sabato 15 Gennaio, saranno Sampdoria e Torino (ore 15:00). L’ultima partita della 22°si giocherà invece lunedì 17 e vedrà affrontarsi, alle 20:45, Fiorentina e Genoa. Di particolare interesse sarà anche la partita di domenica 16 Gennaio tra l’Atalanta e l’Inter capolista (ore 20:45). Dopo questa veloce premessa siamo pronti per proseguire e rivelandovi i nomi dei 5sconsigliati per questa ...

Advertising

SkySport : BENEVENTO-MONZA 3-1 Risultato finale ? ? #RobertoInsigne (7') ? #Tello (40') ? rig. #Valoti (47') ? #Moncini (66')… - sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE: posticipata al 23 febbraio la terza giornata di ritorno di Serie C, prevista per il 16 gennai… - SampNews24 : #Sampdoria, #DAversa: «Avevamo aspettative diverse all’inizio. #Rincon mi ha sorpreso» - aboutjklub : ?? NEXT MATCH ?? Serie A TIM 2021/2022 ??? 22ª Giornata ?? JUVENTUS vs Udinese ??? Sabato 15 Gennaio ?? 20:45 ??? Allianz… -