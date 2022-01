Serie A, giornata 22: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un altro weekend tutto da vivere, tra sfide complesse in ottica classifica. In vista della Serie A, ecco i 3 portieri da schierare al fantacalcio, tenendo conto delle rispettive sfidanti – e i diversi pericoli – della giornata 22. Molte compagini arrivano stanche dopo gli incontri di Coppa Italia, ma allo stesso galvanizzate dalle vittorie. Su tutte la Fiorentina che ha affondato il Napoli e l’Inter, che ha alzato la Supercoppa italiana battendo la Juventus. La Viola se la vedrà Lunedì contro il Genoa e i nerazzurri affronterà l’Atalanta, sfida molto difficile. Gare più agevoli per Milan e Roma, contro Spezia e Cagliari. Serie A, giornata 22: i portieri da schierare Mike Maignan: visto anche lo stato di forma dei rossoneri, il ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un altro weekend tutto da vivere, tra sfide complesse in ottica classifica. In vista dellaA, ecco i 3daal, tenendo conto delle rispettive sfidanti – e i diversi pericoli – della22. Molte compagini arrivano stanche dopo gli incontri di Coppa Italia, ma allo stesso galvanizzate dalle vittorie. Su tutte la Fiorentina che ha affondato il Napoli e l’Inter, che ha alzato la Supercoppa italiana battendo la Juventus. La Viola se la vedrà Lunedì contro il Genoa e i nerazzurri affronterà l’Atalanta, sfida molto difficile. Gare più agevoli per Milan e Roma, contro Spezia e Cagliari.A,22: idaMike Maignan: visto anche lo stato di forma dei rossoneri, il ...

Advertising

SkySport : BENEVENTO-MONZA 3-1 Risultato finale ? ? #RobertoInsigne (7') ? #Tello (40') ? rig. #Valoti (47') ? #Moncini (66')… - sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE: posticipata al 23 febbraio la terza giornata di ritorno di Serie C, prevista per il 16 gennai… - sportface2016 : #SerieA 2021/2022, ventiduesima giornata: programma, orari e tv - PaolettaPaly : @confusa11 @ChiaraCiv @Susy_1968 @GiulianaGoline1 Buongiorno Luisa, eh si lo so'..ma era doveroso secondo me accenn… -