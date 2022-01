Serie A, a rischio Juventus-Udinese: confermato il nuovo protocollo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si avvicina la 22esima giornata del campionato di Serie A. Il Cts ha dato il via libera al protocollo proposto dopo la riunione tra Governo e Regioni. La nuova regola prevede il blocco dell’intera squadra in caso di percentuale di positivi superiore al 35% dei componenti della squadra. Inoltre è previsto per i positivi l’isolamento, i contatti ad alto rischio devono essere sottoposti a test antigenico ogni giorno per 5 giorni, in più obbligo di mascherina Ffp2 ad accezione di quando si svolge attività sportiva. Secondo le ultime regole, al momento solo una partita è a rischio: si tratta di Juventus-Udinese. La squadra di Cioffi è stata colpita da un focolaio, l’ultima giornata la squadra è scesa in campo contro l’Atalanta nonostante le tantissime assenze e la sconfitta con il ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si avvicina la 22esima giornata del campionato diA. Il Cts ha dato il via libera alproposto dopo la riunione tra Governo e Regioni. La nuova regola prevede il blocco dell’intera squadra in caso di percentuale di positivi superiore al 35% dei componenti della squadra. Inoltre è previsto per i positivi l’isolamento, i contatti ad altodevono essere sottoposti a test antigenico ogni giorno per 5 giorni, in più obbligo di mascherina Ffp2 ad accezione di quando si svolge attività sportiva. Secondo le ultime regole, al momento solo una partita è a: si tratta di. La squadra di Cioffi è stata colpita da un focolaio, l’ultima giornata la squadra è scesa in campo contro l’Atalanta nonostante le tantissime assenze e la sconfitta con il ...

