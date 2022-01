Sergio Oliveira a sorpresa | Sono molto legato a Pellegrini

Advertising

OfficialASRoma : ???“Sono convinto che sia io sia Sergio abbiamo la capacità di trasmettere mentalità e di aiutare la squadra a vince… - OfficialASRoma : ?? LIVE | La conferenza stampa di presentazione di Sergio Oliveira - OfficialASRoma : ??? Tiago Pinto: “Sergio Oliveira è un calciatore che offrirà alla nostra squadra qualità e personalità”. #ASRoma - RepAsRoma : Roma, Sergio Oliveira: 'Ho la personalità per fare bene anche qui' - gilnar76 : SERGIO OLIVEIRA: “Ho scelto la #Roma perchè mi piacciono le sfide. Voglio restare qui a lungo” (VIDEO) #Asroma… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Oliveira

La rivelazione del centrocampista portoghese, neo acquisto di calciomercato della RomaIl nuovo acquisto della Roma,, ha suonato la carica riguardo la sua nuova avventura. Ecco le sue parole: "Mi piacciono le sfide. Ho 29 anni, ho già dimostrato il mio valore nel calcio e adesso sono un giocatore ...Sportmediaset.it riporta le parole del neo giocatore giallorosso, Sergio Oliveira. “Ho 29 anni, ho già dimostrato il mio valore nel calcio. Arrivo in un’età matura in cui sento anche la responsabilità ...È pronto a giocare subito dall’inizio Sergio Oliveira in casa Roma: affiancherà Veretout in mediana vista la squalifica di Cristante, nel 4-2-3-1 di Mourinho. Riecco Zaniolo s ...