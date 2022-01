SERENA BORTONE E IL SUCCESSO DEL POMERIGGIO DI RAI1 | MAI COSÌ TANTI ASCOLTI DA 9 ANNI

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 14 gennaio 2022)raccoglie ciò che ha seminato in una carriera ormai trentennale iniziata alla gloriosa scuola di Angelo Guglielmi su Rai3. Giornalista, autrice e conduttrice con un curriculum costruito pezzo per pezzo, senza correre, fino al grande salto sunella scorsa stagione televisiva con “Oggi è un altro giorno“, uno dei gioielli del daytime della televisione italiana. Oggiun’ora dedicata a Carlo Verdone tra ricordi, racconti di set e di vita vissuta. In mezzo gli affetti stabili a partire dal “senatore” Memo Remigi che grazie al talk ha avuto una nuova luce per rilanciarsi, da qui è arrivata la chiamata a Ballando con le Stelle, e ancora giovani brillanti e piacevoli da vedere e ascoltare, come Jessica, Emanuel, Romina e Massimo. Un mix di ospiti, generi e volti che raramente si vedono in tv con ...