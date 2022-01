Serena Bortone conduce Oggi è un altro Giorno con la mascherina Ffp2: «Ecco perché mi vedete così» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Serena Bortone è entrata nello studio di Oggi è un altro Giorno come tutti i giorni feriali alle 14 ed è apparsa con indosso una mascherina Ffp2 colorata. Ha voluto spiegare al suo pubblico perché lei e alcuni membri del cast della trasmissione di Rai Uno hanno bocca e naso coperti. La giornalista sta seguendo le normative vigenti nazionali e rispettando il regolamento della Rai. «Sono stata a contatto con una persona positiva. Indossava tutti i dispositivi, ma per un’estrema cautela mi vedrete con la Ffp2. Questa è molto sobria». Una decisione che caratterizzerà i prossimi giorni fino a quando l’allarme non sarà rientrato. Il contatto con il positivo Le regole per i contatti con i positivi al Covid sono cambiate e sono diverse per ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 14 gennaio 2022)è entrata nello studio diè uncome tutti i giorni feriali alle 14 ed è apparsa con indosso unacolorata. Ha voluto spiegare al suo pubblicolei e alcuni membri del cast della trasmissione di Rai Uno hanno bocca e naso coperti. La giornalista sta seguendo le normative vigenti nazionali e rispettando il regolamento della Rai. «Sono stata a contatto con una persona positiva. Indossava tutti i dispositivi, ma per un’estrema cautela mi vedrete con la. Questa è molto sobria». Una decisione che caratterizzerà i prossimi giorni fino a quando l’allarme non sarà rientrato. Il contatto con il positivo Le regole per i contatti con i positivi al Covid sono cambiate e sono diverse per ...

