Sensi-Inter, è addio! Ma resta in Italia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sempre caratterizzato e frastornato dagli infortuni, Stefano Sensi, dopo circa due anni e mezzo, potrebbe lasciare l’Inter e Milano. I pochi minuti concessogli da Inzaghi e un ultimo posto nelle gerarchie dei centrocampisti, lo stanno costringendo a cambiare aria. Sensi Inter SampdoriaCome riporta Gianluca Di Marzio, ad accoglierlo a braccia aperte c’è la Sampdoria, con Osti – appena riportato in dirigenza – che ha chiesto informazioni su di lui. L’Inter non si opporrebbe alla cessione. resta da capire la volontà del giocatore. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Sempre caratterizzato e frastornato dagli infortuni, Stefano, dopo circa due anni e mezzo, potrebbe lasciare l’e Milano. I pochi minuti concessogli da Inzaghi e un ultimo posto nelle gerarchie dei centrocampisti, lo stanno costringendo a cambiare aria.SampdoriaCome riporta Gianluca Di Marzio, ad accoglierlo a braccia aperte c’è la Sampdoria, con Osti – appena riportato in dirigenza – che ha chiesto informazioni su di lui. L’non si opporrebbe alla cessione.da capire la volontà del giocatore. Francesco Scanu

