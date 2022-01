Senegal-Guinea, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta TV (Di venerdì 14 gennaio 2022) Senegal-Guinea di scena questo pomeriggio a partire dalle 14.00 presso lo Stadio Kouekong di Bafoussam, per la 2a giornata del Gruppo B della Coppa delle Nazioni Africane 2022. Scontro diretto tra due formazioni vincenti nella 1a giornata ed entrambe con dell’ottimo potenziale per approdare alle successive fasi della competizione continentale. Ecco come le due nazionali potrebbero iniziare il match. Statistiche e curiosità di Senegal-Guinea Nella gara inaugurale, il Senegal ha saputo superare l’ostacolo Zimbawe con il punteggio di 1-0. A decidere lo scontro in favore della squadra del tecnico Senegalese Cissé, ci ha pensato la provvidenziale rete firmata da Sadio Mane (tesserato con il Liverpool) su calcio di rigore, nel corso del settimo minuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)di scena questo pomeriggio a partire dalle 14.00 presso lo Stadio Kouekong di Bafoussam, per la 2a giornata del Gruppo B delladelle Nazioni Africane 2022. Scontro diretto tra duevincenti nella 1a giornata ed entrambe con dell’ottimo potenziale per approdare alle successive fasi della competizione continentale. Ecco come le due nazionali potrebbero iniziare il match. Statistiche e curiosità diNella gara inaugurale, ilha saputo superare l’ostacolo Zimbawe con il punteggio di 1-0. A decidere lo scontro in favore della squadra del tecnicoese Cissé, ci ha pensato la provvidenziale rete firmata da Sadio Mane (tesserato con il Liverpool) su calcio di rigore, nel corso del settimo minuto ...

Advertising

Senegal_rt : RT @ilveggente_it: ?? #CoppaDAfrica #Senegal Vs #Guinea è una partita valida per la seconda giornata della Coppa d’Africa che si giocherà og… - ilveggente_it : ?? #CoppaDAfrica #Senegal Vs #Guinea è una partita valida per la seconda giornata della Coppa d’Africa che si gioche… - Deepnightpress : Pronostico Senegal vs Guinea | Africa Cup of Nations 14-01-22 #TeamSenegal #TeamGuinea #soccer #bettingtips… - sportli26181512 : #Senegal-#Guinea, piace la 'combo' 1X più Under 3,5: Gli ultimi sei precedenti tra le due Nazionali non sono mai te… - Luxgraph : Il Senegal parte favorito contro la Guinea ma... -