Se il politically correct si accorge dei film italiani (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da Alberto Sordi a Massimo Troisi, da Lina Wertmüller a Totò, fino ai capitoli della saga di Amici miei: se l’orientamento ideologico che ormai detta legge nel mondo anglosassone dovesse applicarsi a molte pellicole tricolori che hanno fatto la storia del costume, calerebbe la mannaia della censura. Speriamo che non accada... L’allarme più autorevole è venuto poche settimane fa da Quentin Tarantino: la cancel culture, ha avvertito, «rischia di colpire anche il cinema, trasformandosi in una pericolosa censura preventiva». Era quasi scontato, del resto, che l’anticonformistissimo regista di Pulp fiction fosse tra i primi a ribellarsi agli strabordanti eccessi del politically correct applicati alla cinematografia. Non per nulla, Variety aveva stroncato il suo ultimo film, C’era una volta a Hollywood, sostenendo che «avrebbe bisogno di ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 gennaio 2022) Da Alberto Sordi a Massimo Troisi, da Lina Wertmüller a Totò, fino ai capitoli della saga di Amici miei: se l’orientamento ideologico che ormai detta legge nel mondo anglosassone dovesse applicarsi a molte pellicole tricolori che hanno fatto la storia del costume, calerebbe la mannaia della censura. Speriamo che non accada... L’allarme più autorevole è venuto poche settimane fa da Quentin Tarantino: la cancel culture, ha avvertito, «rischia di colpire anche il cinema, trasformandosi in una pericolosa censura preventiva». Era quasi scontato, del resto, che l’anticonformistissimo regista di Pulp fiction fosse tra i primi a ribellarsi agli strabordanti eccessi delapplicati alla cinematografia. Non per nulla, Variety aveva stroncato il suo ultimo, C’era una volta a Hollywood, sostenendo che «avrebbe bisogno di ...

Paolo_Bargiggia : L'imbarazzante Australia. @DjokerNole @novelli_giacomo - Jakopopa : RT @AnalistaCurioso: @CGzibordi Soprassiedono sul fatto che fosse ricoverato ad Aviano. Ma penso sia lecito chiedersi perché proprio lì dov… - Hcomehorror : Il reality che ostenta un anti politically correct e poi hanno l’ansia della censura per qualsiasi cosa #gfvip - shikachouu : Serie clamorosa su cui non avrei mai scommesso una lira! Ancora rido se ripenso a certe scene e siamo solo alle pri… - moonshadow_369 : @beeefairyy Dal comunicato, sembra lui abbia deciso di tagliare in toto i ponti con la Lux, 'alla quale deve tutto'… -