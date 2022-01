Scuole, De Luca tuona: «L’impugnazione del Governo è incomprensibile ed offensiva verso la Regione Campania» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel consueto appuntamento social del venerdì, con cui il Presidente della Regione Campania fa il punto sui contagi e sulle misure per contrastare il Covid 19, De Luca s’è scagliato contro la posizione del Governo, che ha impugnato l’ordinanza con cui era stata ritardata di due settimane l’apertura delle Scuole. De Luca ha considerato questa scelta «incomprensibile» ed «offensiva» sia nei tempi sia nel merito. Rispetto ai tempi, De Luca ha accusato il Governo di aver impugnato l’ordinanza di domenica alle 22:15, con le Scuole che avrebbero dovuto aprire i cancelli poche ore dopo. Nel merito, invece, De Luca sostiene che a Roma non abbiano compreso che l’intenzione della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel consueto appuntamento social del venerdì, con cui il Presidente dellafa il punto sui contagi e sulle misure per contrastare il Covid 19, Des’è scagliato contro la posizione del, che ha impugnato l’ordinanza con cui era stata ritardata di due settimane l’apertura delle. Deha considerato questa scelta «» ed «» sia nei tempi sia nel merito. Rispetto ai tempi, Deha accusato ildi aver impugnato l’ordinanza di domenica alle 22:15, con leche avrebbero dovuto aprire i cancelli poche ore dopo. Nel merito, invece, Desostiene che a Roma non abbiano compreso che l’intenzione della ...

