Scuola, De Luca: “Governo offensivo nei confronti della Campania” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo cercato di di non privare i nostri concittadini degli interventi urgenti, le cose che si possono programmare sono state spostate ma non abbiamo intaccato in nulla i servizi urgenti in cardiologia, oncologia, ostetricia. Stiamo cercando di garantire le cose essenziali”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Certo registriamo ogni giorno ricoveri nel numero di 50-70 pazienti al giorno – ha aggiunto – se i numeri sono questi dovremmo trovare ogni dieci giorni 500 posti letto aggiuntivi. Questo resta un punto di criticità forte”. Governo – “Siamo impegnati in uno sforzo di unità e di collaborazione come è doveroso che sia, ma siamo impegnati a dirci la verità delle cose e non ci sentiamo impegnati a fare sviolinate nei confronti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo cercato di di non privare i nostri concittadini degli interventi urgenti, le cose che si possono programmare sono state spostate ma non abbiamo intaccato in nulla i servizi urgenti in cardiologia, oncologia, ostetricia. Stiamo cercando di garantire le cose essenziali”. Così il governatore, Vincenzo De, in diretta Fb. “Certo registriamo ogni giorno ricoveri nel numero di 50-70 pazienti al giorno – ha aggiunto – se i numeri sono questi dovremmo trovare ogni dieci giorni 500 posti letto aggiuntivi. Questo resta un punto di criticità forte”.– “Siamo impegnati in uno sforzo di unità e di collaborazione come è doveroso che sia, ma siamo impegnati a dirci la verità delle cose e non ci sentiamo impegnati a fare sviolinate nei...

