Scream 4 | la prima versione della sequenza iniziale avrebbe mostrato Sydney lottare contro Ghostface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) I primi quindici minuti diroun sorprendente straPrescott e4 poteva aprirsi con una sanguinosa scenache non è stata poi realizzata edovuto avere come protagonista Neve Campbell. L'apertura del quarto capitolosaga horrorpotuto infatti mostrare una morte a sorpresa chesicuramente lasciato il segno. Kevin Williamson, sceneggiatoresaga horror, ha raccontato che nei primi quindici minuti diPrescott, interpretata da Neve Campbell, si sarebbe scontrata con. Il produttore ha raccontato: ...

Kevin Williamson , sceneggiatore della saga horror, ha raccontato che nei primi quindici minuti di4 Sydney Prescott, interpretata da Neve Campbell, si sarebbe scontrata con Ghostface. Il ...... in merito al suo film horror preferito, Minnette oltre aha soltanto un altro titolo in mente. ' Hereditary - Le radici del male. L'ho visto per lavolta soltanto un paio di anni fa ed ...I primi quindici minuti di Scream 4 avrebbero mostrato un sorprendente scontro tra Sydney Prescott e Ghostface. Scream 4 poteva aprirsi con una sanguinosa scena iniziale che non è stata poi realizzata ...Gli attori di Scream hanno svelato quali sono i loro film horror preferiti di sempre, spaziando da Alien a Alla ricerca di Nemo ...