Sciopero nazionale trasporto pubblico | la situazione a Roma e Milano

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ come noto in svolgimento oggi venerdì 14 gennaio unodel. Molta l’attenzione al riguardo sulle piazze di. Alaè la seguente per ciò che riguarda le tratte metropolitane e non solo: Metro A: attiva con riduzione di corse Metro B/B1: regolare Metro C: regolare-Lido: regolare-Viterbo: tratto urbano attivo, corse ridotte; extraurbano, regolare Termini-Centocelle: verso chiusura Loriguarda le reti Atac eTpl e nel Lazio i bus Cotral. Sono previste possibili riduzioni di orario interesseranno le attività aldiservizi per la Mobilità. A ...