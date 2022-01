Sci | Paris solo nono a Wengen | Domani cambieremo qualcosa

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Non è andata bene la prima discesa libera diper Dominik. L'azzurro ha chiuso in nona posizione a un secondo dal vincitore Aamodt Kilde a causa di una serie di imperfezioni nella zona ...

Devo evitare gli errori Dominikdovrà dunque imparare dagli errori commessi per cercare domani la vittoria su una pista che ancora gli manca in carriera. E considerando la lunga parte di ......Dominikl(1'43"42); al 22° posto Matteo Marsaglia (Cse; 1'44"22); non ha concluso la gara Guglielmo Bosca (Cse). Domani, dalle 12.30, la seconda Discesa libera del programma di Wengen. CdM...La start list della seconda discesa maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Wengen 2022 in Svizzera ... l’Italia affida le proprie speranze a Dominik Paris, che partirà con il bib 5, ...WENGEN - Deluso Dominik Paris, nono al termine della prima delle due discese sulla Lauberhorn. Il commento dell'azzurro: "Ho provato di tutto ma non è andata" ...