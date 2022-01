Sci freestyle | Coppa del Mondo skicross | Mobaerg e Naeslund vincono a Nakiska | Deromedis e Zuech eliminati agli ottavi

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) A(Canada) è andata in scena la settima tappa delladel2021-2022 di, disciplina dello sci. Siamo al giro di boa, visto che la stagione prevede quattordici prova prima di assegnare le ambite Sfere di Cristallo alla conclusione del lungo inverno. La gara maschile ha visto il trionfo di David. Lo svedese ha fatto gara di testa ed è riuscito ad avere la meglio sul canadese Kevin Drury e sul tedesco Tobias Mueller, quarto posto per l’altro(Erik). Si tratta del secondo trionfo stagionale per il nordico dopo quello ottenuto esattamente un mese fa ad Arosa. Il francese Bastien Midol ottiene un prezioso ottavo posto e allunga in testa alla classifica generale. Il transalpino vanta infatti 71 punti di vantaggio sul ...