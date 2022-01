Sci alpino oggi, Discesa Wengen 2022: orario, pettorali di partenza, canale tv, streaming (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovo appuntamento sulla Lauberhorn, ma questa volta tocca alla Discesa. Dopo l’inedito superG di ieri che ha visto la clamorosa vittoria di Marco Odermatt, oggi nuova sfida a Wengen. Tantissimi i favoriti, partendo dal padrone di casa Beat Feuz, agli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr e al norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Fari puntati anche sugli azzurri Dominik Paris e Christof Innerhofer, che vogliono essere protagonisti anche per la lotta per il podio. Di seguito il programma della Discesa di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2021-2022 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play, Discover+, Eurosport Player, SkyGo, NOW e DAZN, mentre non ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuovo appuntamento sulla Lauberhorn, ma questa volta tocca alla. Dopo l’inedito superG di ieri che ha visto la clamorosa vittoria di Marco Odermatt,nuova sfida a. Tantissimi i favoriti, partendo dal padrone di casa Beat Feuz, agli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr e al norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Fari puntati anche sugli azzurri Dominik Paris e Christof Innerhofer, che vogliono essere protagonisti anche per la lotta per il podio. Di seguito il programma delladi, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2021-di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, in direttasu Rai Play, Discover+, Eurosport Player, SkyGo, NOW e DAZN, mentre non ...

