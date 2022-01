Schiaffo a Biden: la Corte Suprema boccia l’ obbligo vaccinale per le grandi aziende (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Corte Suprema americana ha bocciato l’imposizione voluta dall’amministrazione Biden per le grandi aziende con più di 100 dipendenti dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19; o di sottoporsi a test settimanali e di indossare una mascherina sul posto di lavoro. Più di 80 milioni di persone sarebbero state interessate. La Corte ha invece consentito all’amministrazione di procedere con l’obbligo di vaccinazione per la maggior parte degli operatori sanitari Usa, pur prevedendo esenzioni mediche e religiose. Usa, la Corte Suprema ferma Biden: obbligo vaccinale illegittimo Negli Stati Uniti, dove sono morte più di 800 mila persone a causa del Covid, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laamericana hato l’imposizione voluta dall’amministrazioneper lecon più di 100 dipendenti dell’di vaccinazione contro il COVID-19; o di sottoporsi a test settimanali e di indossare una mascherina sul posto di lavoro. Più di 80 milioni di persone sarebbero state interessate. Laha invece consentito all’amministrazione di procedere con l’di vaccinazione per la maggior parte degli operatori sanitari Usa, pur prevedendo esenzioni mediche e religiose. Usa, lafermaillegittimo Negli Stati Uniti, dove sono morte più di 800 mila persone a causa del Covid, ...

