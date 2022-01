Scherma | Coppa del Mondo | undici fiorettisti azzurri presenti nel main draw a Parigi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ava in scena la prima tappa delladeldi fioretto maschile. Un ottimo inizio della squadra azzurra, che ha portatoatleti nel tabellone principale. Tre di questi (Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà) erano giànele a loro se ne sono aggiunti altri otto (Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Edoardo Luperi, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Alessio Di Tommaso e Filippo Macchi). Edoardo Luperi, Francesco Ingargiola e Filippo Macchi avevano già centrato la qualificazione dopo la fase a gironi. Percorso netto per Luperi e Macchi che non hanno perso un solo assalto, mentre Ingargiola ne ha perso solo uno, ma gli sono bastate le cinque vittorie. Gli altri...

DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE - Tbilisi (Georgia), 14 gennaio 2022 Tabellone principale da 64 (in programma domenica) Taricco (ITA) - Chou (Kor) Vestidello (ITA) - Perez Cuenca (Spa) Mormile (ITA)... La prima giornata di gare in quel di Tbilisi (Georgia) ha visto impegnate le sciabolatrici nella fase preliminare del secondo appuntamento di Coppa del Mondo. L'Italia del CT Luigi Tarantino si è ben ...