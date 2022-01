Scampia: “In sciopero della fame, per salvare l’Officina delle Culture” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non tocca cibo da cinque giorni Ciro Corona, attivista di Scampia e punto di riferimento nell’intero quartiere per la sua associazione “(R)esistenza anticamorra”. Solo lo scorso anno Ciro ha ricevuto la qualifica di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo impegno civile. Oggi invece protesta perché portare avanti le attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non tocca cibo da cinque giorni Ciro Corona, attivista die punto di riferimento nell’intero quartiere per la sua associazione “(R)esistenza anticamorra”. Solo lo scorso anno Ciro ha ricevuto la qualifica di CavaliereRepubblica dal PresidenteRepubblica Sergio Mattarella per il suo impegno civile. Oggi invece protesta perché portare avanti le attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Scampia: "In sciopero della fame, per salvare l'Officina delle Culture"

Ciro Corona: «Inizio lo sciopero della fame per difendere la mia Scampia»

Oggi all'esterno di Palazzo San Giacomo a Napoli parte il presidio spontaneo per salvare l'officina delle culture Gelsomina Verde, sede dall'associazione (R)esistenza Anticamorra fondata da Ciro Coron

