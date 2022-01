Sassoli nel ricordo dei figli | l' uomo che arrossiva ai complimenti Buona strada papà

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Grazie" e "mi raccomando, giudizio ". Giulio e Livia , idi David, non nascondono la commozione ma con coraggio mandano un messaggio al padre ai funerali di Stato . In piedi, ...

Alessandra Vittorini conclude il funerale del marito Davidricordando quando "ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola. In questo tempo lo stare insieme ha fatto i conti con altro e ...... tanti cittadini alla camera ardente del presidente del Parlamento Ue David, elogio della gentilezza Marco Frittella ricorda David: 'Quelle botte degli agenti'79 di cui non ...Con queste parole Alessandra Vittorini ha concluso un messaggio rivolto al marito David Sassoli, al termine del funerale di Stato dello scomparso presidente del Parlamento europeo. “Ci siamo cercati e ...Presenti i famigliari, gli amici di Sassoli, le più alte cariche dello Stato (presidente ... perché la gioia è nell’essere e non nell’avere, nel pensarsi per e non nel cercare il proprio interesse o ...