Sassoli: iniziata cerimonia funebre a santa Maria degli Angeli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Iniziati nella basilica di santa Maria degli Angeli i funerali di David Sassoli. Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; quelli del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; quello del Consiglio, Mario Draghi; quella della Commissione europea, Ursula Von der Leyen; e numerose autorità istituzionali. Al suo arrivo il Capo dello Stato ha salutato in maniera molto affettuosa la moglie di Sassoli, Alessandra, e i figli Livia e Giulio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Iniziati nella basilica dii funerali di David. Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; quelli del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; quello del Consiglio, Mario Draghi; quella della Commissione europea, Ursula Von der Leyen; e numerose autorità istituzionali. Al suo arrivo il Capo dello Stato ha salutato in maniera molto affettuosa la moglie di, Alessandra, e i figli Livia e Giulio.

Advertising

Tg3web : È morto questa notte a 65 anni David Sassoli. Una vita spesa tra il giornalismo e la politica, in particolare europ… - Tg3web : David Sassoli aveva 65 anni. È morto stanotte per una malattia del sistema immunitario. Era un politico, questo mes… - TV7Benevento : Sassoli: iniziata cerimonia funebre a santa Maria degli Angeli... - smauti : RT @Tg3web: È morto questa notte a 65 anni David Sassoli. Una vita spesa tra il giornalismo e la politica, in particolare europea, fino all… - messveneto : Sfida a due per la guida del Parlamento europeo: la maltese Metsola contro Bah Kuhnke: E’ iniziata la successione a… -