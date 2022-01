Sassoli | funerali di Stato a Roma | l' arrivo di von der Leyen

Advertising

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - VittorioSgarbi : Domani, dopo i funerali di Stato, la salma del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, verrà tumulata, co… - Agenzia_Ansa : L'ultimo saluto a David Sassoli, a Roma i funerali di Stato #ANSA - benjamn_boliche : RT @localteamtv: Corone fiori per David Sassoli: oggi i funerali di stato #davidsassoli #funerale #localteam - NuovoSud : L'ultimo saluto a David Sassoli: funerali di Stato, folla di rappresentanti istituzionali -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli funerali

'Non ideologie ma ideali' : con queste parole il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna ed amico d'infanzia , ricorda Daviddurante i suoi, nell'omelia. Lo ricorda come '...Ore 12.41: Qualche centinaio di persone sta seguendo idi Stato di Daviddavanti un maxischermo allestito nelle immediate vicinanze della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e' giunto alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, dove si sono svolti i ...“Tutti portiamo nel cuore il sorriso, quasi timido, di David. Qualcuno ha detto di non aver mai visto nessuno arrabbiato con David ...